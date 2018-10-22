Українець намагався перетнути кордон із героїном у даху іномарки [ Редактировать ]
Із героїном у даху іномарки намагався перетнути кордон українець на пункті пропуску "Грушів". Під час проходження контролю прикордонники виявили в чоловіка 340 грамів порошку.
Його зловмисник віз із Польщі й заховав під декоративною обшивкою авто. Наркотики виявив службовий пес.
Розпочато слідство.
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