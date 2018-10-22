В зоне ЧП очистили от боеприпасов все 39 населенных пунктов. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Состоянием на утро 22 октября в зоне пожара на шестом арсенале Министерства обороны в Ичнянском районе Черниговской области от боеприпасов очистили все 39 населенных пунктов.

Очищены 35 из 80 участков разминирования, 16-ти километровая зона загрязнения уменьшена до 10-ти километровой. Изъято 9 578 взрывоопасных предметов (за сутки - 1 157), отработано 282 сообщения населения об обнаружении боеприпасов (два за сутки), сообщает "Корреспондент" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 545 человек и 124 единиц техники.

Напомним, 9 октября в районе Ични Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.