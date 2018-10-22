В Канаде произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
У берегов Канады произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8, сообщает "УНН" со ссылкой на геологическую службу США.
Землетрясение произошло на расстоянии около 200 км от побережья Порт-Харди, города на северо-востоке до острова Ванкувер рано утром 22 октября.Отмечается, что глубина подземных толчков - 10 км.
О вероятных разрушениях или жертвах не сообщается. Угрозы цунами нет.
В то же время жертвами мощного землетрясения в Индонезии стали более 2000 человек.
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