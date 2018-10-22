У берегов Канады произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8, сообщает "УНН" со ссылкой на геологическую службу США.

Землетрясение произошло на расстоянии около 200 км от побережья Порт-Харди, города на северо-востоке до острова Ванкувер рано утром 22 октября.Отмечается, что глубина подземных толчков - 10 км.

О вероятных разрушениях или жертвах не сообщается. Угрозы цунами нет.

В то же время жертвами мощного землетрясения в Индонезии стали более 2000 человек.