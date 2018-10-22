В пищевой соли нашли опасный элемент [ Редактировать ]
В пищевой соли обнаружили микропластик. Исследователи из Южной Кореи проанализировали состав 39 образцов пищевой соли. В итоге в 36 из них ученые обнаружили микропластик, пишет "Униан".
"Соль, которую изучили специалисты, была произведена в 16 странах мира. Среди образцов также присутствовали каменная (хлорид из галита) и морская соль. В последней нашли больше всего инородных микрочастиц - 1674 на килограмм", - заявили специалисты Национального университета Инчхона.
Самой загрязненной оказалась азиатская соль. Например, в килограмме продукта из Индонезии оказалось около 13629 частиц микропластика.
Ранее в ВОЗ назвали смертельно опасные продукты.
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