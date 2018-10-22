В Одесской области неизвестные ограбили храм в честь святой Параскевы-Петки. Инцидент произошел в селе Приозерное Килийского района. Грабители проникли внутрь, срезав дверь, сообщает "Новый формат".

Злоумышленники украли написанную на холсте полутораметровую старинную икону святой Варвары в позолоте, две другие старинные иконы и дискос (литургический сосуд).

В полиции отметили, что скорее всего, действовали профессионалы, так как были похищены именно старинные иконы, остальные же злоумышленники не тронули. По факту инцидента было начато расследование.

Ранее квартиру замминистра экономического развития ограбили альпинисты.