Поблизу Ічні припинилися вибухи [ Редактировать ]
На шостому військовому арсеналі поблизу Ічні припинилися вибухи. На сьогоднішній ранок жодного випадку детонації боєприпасів не зафіксовано. Про це повідомляють у поліції.
Пожежно-рятувальні підрозділи й далі очищають навколишню територію. За останні дні сапери вилучили понад півтори тисячі вибухо-небезпечних предметів.
Нагадаю, снаряди на 6-му арсеналі Міноборони в Чернігівській області почали підриватися в ніч проти 9 жовтня. З 16-кілометрової зони навколо евакуювали понад 12 тисяч місцевих жителів. Ніхто не постраждав.
Правоохоронці припускають, причина детонації боєприпасів - диверсія.
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