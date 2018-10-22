На шостому військовому арсеналі поблизу Ічні припинилися вибухи. На сьогоднішній ранок жодного випадку детонації боєприпасів не зафіксовано. Про це повідомляють у поліції.

Пожежно-рятувальні підрозділи й далі очищають навколишню територію. За останні дні сапери вилучили понад півтори тисячі вибухо-небезпечних предметів.

Нагадаю, снаряди на 6-му арсеналі Міноборони в Чернігівській області почали підриватися в ніч проти 9 жовтня. З 16-кілометрової зони навколо евакуювали понад 12 тисяч місцевих жителів. Ніхто не постраждав.

Правоохоронці припускають, причина детонації боєприпасів - диверсія.