Президент Туреччини пообіцяв оприлюднити обставини смерті Джемаля Хашоґджі вже завтра - під час зустрічі парламентської групи своєї партії. Вбивством журналіста також стурбовані Німеччина, Франція і Велика Британія. Вони вимагають ретельнішого дослідження.

Головний підозрюваний - влада Саудівської Аравії - свою причетність до справи заперечує. Міністр закордонних справ назвав цей злочин "величезною помилкою". І пообіцяв: король Салман притягне винуватців до відповідальності.

"Передусім, ми не авторитарна країна, ми - монархія. Зі своїми правилами та системою контролю. Вбивці вийшли за межі своїх повноважень. Очевидно, що вони скоїли величезну помилку. Ще більшою помилкою були спроби приховати вбивство. Такі дії неприйнятні в будь-якій країні. Мені шкода, що так трапилось", - говорить Адель аль-Джубейр, міністр закордонних справ Саудівської Аравії

Нагадаю, журналіст Джемаль Хашоґджі зник 2 жовтня після візиту в консульство Саудівської Аравії в Стамбулі. За даними турецьких правоохоронців, там його, швидше за все, вбили. За однією з версій, влада Саудівської Аравії хотіла повернути кореспондента з Туреччини. Для цього вона направила до консульства 15 агентів з широкими повноваженнями. Ті вдалися до погроз і насильства. Хашоґджі не підкорився їхнім вимогам, тож репортера - вбили.