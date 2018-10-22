У Канаді закінчилася марихуана. Після набуття чинності закону про легалізацію наркотику канадійці розкупили всі запаси завезеного канабісу за кілька днів.

На вулицях вишикувалися довжелезні черги з охочих придбати зілля. Тих, кому його не вистачило, довелося заспокоювати поліції.

Керівник програми з легалізації марихуани закликає жителів не засмучуватись - незабаром постачання відновлять.