У Канаді закінчилася марихуана [ Редактировать ]
У Канаді закінчилася марихуана. Після набуття чинності закону про легалізацію наркотику канадійці розкупили всі запаси завезеного канабісу за кілька днів.
На вулицях вишикувалися довжелезні черги з охочих придбати зілля. Тих, кому його не вистачило, довелося заспокоювати поліції.
Керівник програми з легалізації марихуани закликає жителів не засмучуватись - незабаром постачання відновлять.
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