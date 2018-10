В ночь на 22 октября на Рим налетела буря с сильным ливнем и градом, которые привели к наводнению в столице Италии.

Из-за затопления в городе пришлось закрыть четыре станции метро, ​​а водители, которых внезапно застала аномалия, бросали свои авто прямо посреди дороги.

Большую часть города сковали потоки воды и льда, также непогода сломала несколько деревьев, сообщает местное издание Wanted in Rome.

Наполовину затопленной оказалась и "Базилика Святого Себастьяна за городскими стенами" - древняя достопримечательность, в которой хранятся мощи святых.

"Бригады аварийной службы работали всю ночь, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию", - сообщила мэр Рима Вирджиния Раджи.

Непогода длилась около получаса, однако этого времени хватило, чтобы залить улицы, канализационные сливы и некоторые магазины. Наиболее пострадала северная часть города.

Major hailstorm in Rome, Italy tonight, Oct 21! Bad idea to drive in this. Report: Arianna Sasso pic.twitter.com/ZOMLWXe6fA