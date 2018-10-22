Затопленный Рим: город сковало льдом (фото, видео) [ Редактировать ]
В ночь на 22 октября на Рим налетела буря с сильным ливнем и градом, которые привели к наводнению в столице Италии.
Из-за затопления в городе пришлось закрыть четыре станции метро, а водители, которых внезапно застала аномалия, бросали свои авто прямо посреди дороги.
Большую часть города сковали потоки воды и льда, также непогода сломала несколько деревьев, сообщает местное издание Wanted in Rome.
Наполовину затопленной оказалась и "Базилика Святого Себастьяна за городскими стенами" - древняя достопримечательность, в которой хранятся мощи святых.
"Бригады аварийной службы работали всю ночь, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию", - сообщила мэр Рима Вирджиния Раджи.
Непогода длилась около получаса, однако этого времени хватило, чтобы залить улицы, канализационные сливы и некоторые магазины. Наиболее пострадала северная часть города.
Major hailstorm in Rome, Italy tonight, Oct 21! Bad idea to drive in this. Report: Arianna Sasso pic.twitter.com/ZOMLWXe6fA— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 21 октября 2018 г.
До этого Барселону затопило мощными ливнями.
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