До прихода христианской эпохи в Скандинавию, ее жители, известные европейцам как викинги или варяги, исповедовали германо-скандинавскую религию, известную как Асатру.

У викингов были жрецы, которые обладали универсальными оккультными знаниями, в том числе и знанием астрологии, и разработали гороскоп, в котором каждому месяцу года соответствует свой скандинавский бог, пишет "Зодиак".

Один (с 21 марта по 20 апреля)

Один - верховный бог у древних викингов, он наделен чертами могучего шамана или мудреца, это бог войны, хозяин Вальхаллы. У Одина есть два верных слуги - два черных ворона, которые летают по свету и приносят богу вести со всего мира.

или мудреца, это бог войны, хозяин Вальхаллы. У Одина есть два верных слуги - два черных ворона, которые летают по свету и приносят богу вести со всего мира. Поэтому черный - магический цвет для родившихся в период с с 21 марта по 20 апреля. Согласно древним викингам, обладая талисманом черного цвета или просто нося черную одежду, можно завоевать расположение Одина.

для родившихся в период с с 21 марта по 20 апреля. Согласно древним викингам, обладая талисманом черного цвета или просто нося черную одежду, можно завоевать расположение Одина. Оружие Одина – копье, которое никогда не пролетает мимо цели и поражает насмерть всякого, в кого попадает. Жители Скандинавии верили, что Один часто объезжает на своем коне землю и принимает участие в сражениях, помогая достойнейшим одержать победу. Один – бог военной магии.

Люди, которые родились под покровительством Одина, обладают воинственностью, мудростью, чувством справедливости, лидерскими качествами и магическими способностями. Они могут быть жестокими и вероломными.

Тор (21 апреля по 20 мая)

Тор - один из главных богов у древних викингов, это бог грома, бури и плодородия . Второй по значению после Одина, старший сын Одина и богини земли Ерд. Тор обладал могучей силой, которой любил мериться со всеми, и невероятным аппетитом, за один присест съедал быка. Защищал богов и людей от великанов и чудовищ.

. Второй по значению после Одина, старший сын Одина и богини земли Ерд. Тор обладал могучей силой, которой любил мериться со всеми, и невероятным аппетитом, за один присест съедал быка. Защищал богов и людей от великанов и чудовищ. Тор активно борется со злом. Изображался богатырем с каменным молотом. Молот символизировал труд, работу, активную деятельность. Именно в этот период, с 21 апреля по 20 мая, у земледельцев шли все основные работы с землей. Поэтому месяц принято считать активным и плодородным.

Люди, которые родились под покровительством Тора, обладают огромной выносливостью, хорошей физической силой, трудолюбием, практичностью, активной деятельностью, умением организовать свой быт и хорошим аппетитом.

Тир (с 21 мая по 21 июня)

Тир рожден Солнцем, поэтому активно борется с несправедливостью. Бог правосудия и рационального мышления . Он знает меpу всех вещей и место каждой вещи в правильном и справедливом порядке. Он строг, но справедлив.

. Он знает меpу всех вещей и место каждой вещи в правильном и справедливом порядке. Он строг, но справедлив. Символом бога Тира викинги считали меч, необходимый богу для его вечной борьбы с мировым злом. Поэтому меч - ваш талисман, имейте его дома или носите в виде изображения на теле, и тогда боги древних викингов будут вам во всем помогать.

Люди, которые родились под покровительством Тира, обладают логикой, рациональным мышлением, чувством справедливости и строгостью.

Бальдр ( с 22 июня по 22 июля)

Бальдр - бог любви и добра , сын Одина. Погиб от стрелы, пущенной слепым богом Хедом. Согласно легенде, как следствие этой смерти весь мир и все боги погибли, но потом снова возродились обновленными.

, сын Одина. Погиб от стрелы, пущенной слепым богом Хедом. Согласно легенде, как следствие этой смерти весь мир и все боги погибли, но потом снова возродились обновленными. Символ Бальдра - ветка омелы. Влюбленные, которые хотя бы раз поцелуются под омелой, будут счастливы всю жизнь. Омелу можно заменить боярышником. Носите веточку от этих кустарников с собой, и тогда вам все время будет сопутствовать удача.

Люди, которые родились под покровительством Бальдра, обладают состраданием, желанием любить и жертвенностью.

Браги (с 23 июля по 23 августа)

Браги активно покровительствовал поэзии . Викинги верили, что стихи - это своеобразная магия, а те, кто умеют их слагать - соответственно маги. Поэтому люди подобного склада очень стойкие, умеют преодолевать самые сложные жизненные ситуации .

. Викинги верили, что стихи - это своеобразная магия, а те, кто умеют их слагать - соответственно маги. Поэтому люди подобного склада . Символ бога Браги - арфа. Чем больше прекрасного - музыки, поэзии - в вашей жизни, тем благосклоннее к вам бог.

Люди, которые родились под покровительством Браги, обладают творческой энергией, чувствительностью, красноречием. Браги покровительствует поэтам, писателям и людям искусства.

Видар (с 24 августа по 22 сентября)

Видар - бог, властвующий над лесами . Если его удавалось задобрить, то заблудившийся в лесу мог легко отыскать дорогу. Также он мог помочь обрести знания о травах и лекарственных растениях или наградить человека какими-нибудь необычными способностями.

. Если его удавалось задобрить, то заблудившийся в лесу мог легко отыскать дорогу. Также он мог помочь обрести знания о травах и лекарственных растениях или наградить человека какими-нибудь необычными способностями. Талисман этого месяца - барвинок. Если эту траву подмешать в пищу любимого человека, то можно таким образом привлечь его любовь.

Люди, которые родились под покровительством Видара, обладают рассудительностью, расчетливостью, внешним спокойствием, практичностью. Они хорошо разбираются в травах и целебных снадобьях, любят порядок, уединение и тишину. Бывают вспыльчивы и мстительны.

Ходер (с 23 сентября по 23 октября)

Ходер - суровый бог морозов и холодов . Он погружен в мысли о Вечности и Абсолюте, поэтому ждать особых милостей от этого бога не приходится. Символ этого бога - дротик, который летит прямо в цель и не отклоняется от своего пути.

. Он погружен в мысли о Вечности и Абсолюте, поэтому ждать особых милостей от этого бога не приходится. Символ этого бога - дротик, который летит прямо в цель и не отклоняется от своего пути. Цвет-талисман - белый, символизирующий снег, бескрайние заснеженные поля, заснеженную водную гладь.

Люди, которые родились под покровительством Ходера, обладают сдержанностью, стойкостью, силой воли, холодностью. Они предпочитают всего добиваться собственным трудом и не полагаются на чью-то помощь.

Хермед (с 24 октября по 22 ноября)

Хермед - таинственный бог, правая рука Одина, бог, общающийся с душами погибших геройской смертью на поле брани. Он владеет особенными тайными знаниями и способен вникать в самый сокровенный смысл вещей.

и способен вникать в самый сокровенный смысл вещей. Символ Хермеда - кольцо или все, что замыкается в кольцо. Например, венок из цветов. Викинги верили, что если сплести такой венок и надеть его на любимого, он воспылает к тебе невероятной страстью.

Люди, которые родились под покровительством Хермеда, обладают оккультными знаниями или тягой к оккультным знаниям, врожденной проницательностью, пытливым умом. Такие люди стремятся понять тайный смысл вещей.

Хенер (с 23 ноября по 21 декабря)

Хенер - помощник Одина и, согласно мифологии, помогал ему создавать первого человека. Хенер - красив и высок, по характеру великодушен и целеустремлен.

и, согласно мифологии, помогал ему создавать первого человека. Хенер - красив и высок, по характеру великодушен и целеустремлен. Его талисман - рунический символ, изображенный на камне. Камнем может быть бирюза или топаз, которые берегут от ссор, или сердолик, который привлекает внимание любимого. В принципе подойдут любые камни, кроме опала.

Люди, которые родились под покровительством Хенера, обладают хорошим умом, целеустремленностью, изобретательностью, великодушием, благородством. И очень часто внешней красотой.

Ньерд (с 22 декабря по 20 января)

Ньерд - бог северных морей, изображался старцем с седой бородой. Это неутомимый и очень организованный бог, во всем любит порядок и дисциплину, любит, чтобы ему подчинялись . Однако при всей своей суровости бог добрый и отзывчивый . Он обращает внимание на жизненный путь человека: он благосклонен к людям, ценящим и почитающим свою семью и предков. Вообще прошлое и является талисманом для этого бога (любые изображения прошлого - например, фотографии).

. Однако при всей своей суровости бог . Он обращает внимание на жизненный путь человека: он благосклонен к людям, ценящим и почитающим свою семью и предков. Вообще прошлое и является талисманом для этого бога (любые изображения прошлого - например, фотографии). Люди, которые родились под покровительством Ньерда, обладают строгостью, организованностью, самодисциплиной, практичностью, властностью. Они не любят бездельников и беспорядок и могут быть жестокими.

Локи (с 21 января по 19 февраля)

Локи - бог судьбы и всего, что с этим связано. Локи имеет несколько лиц, поэтому его очень трудно поймать или увидеть. Переводится его имя просто - "воздух". Локи может послать на своих подопечных массу испытаний или буквально из воздуха сотворить для них нечто грандиозное.

и всего, что с этим связано. Локи имеет несколько лиц, поэтому его очень трудно поймать или увидеть. Переводится его имя просто - "воздух". Локи может послать на своих подопечных массу испытаний или буквально из воздуха сотворить для них нечто грандиозное. Символ Локи - молния, стихия - огонь. Поэтому чем больше огня (зажженных свечей) будет в вашем жилище, тем лучше вы задобрите ваше божество.

Люди, которые родились под покровительством Локи, обладают отличным умом, сообразительностью, щедростью, скромностью. В их жизни может быть немало испытаний, приключений и поворотов судьбы. Но и судьба может быть великой. Эти люди способны на сумасбродные необдуманные поступки.

Вали (с 20 февраля по 20 марта)

Вали - бог растений . Он может наделить тех, кого полюбит, интуицией и проницательностью . Согласно верованию викингов, первый человек был создан из ясеня. Поэтому ясень - талисман этого месяца.

. Он может наделить тех, кого полюбит, . Согласно верованию викингов, первый человек был создан из ясеня. Поэтому ясень - талисман этого месяца. Носите медальон или бусы из этого дерева, это поможет вам обрести качества, свойственные этому богу. Листок ясеня нужно носить под стелькой обуви - это принесет удачу.

Люди, которые родились под покровительством Вали, обладают хорошей проницательностью, интуицией, спокойствием, дружелюбием, но могут быть обидчивыми и мстительными.

Подобный гороскоп, связывавший астрономические периоды и религию, был и у древних египтян.