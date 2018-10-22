Водитель автобуса, который перевозил актеров "Дизель шоу", попавшего в жуткое ДТП, все еще находится в больнице. Он будет задержан на 72 часа, сообщает "УНН" со ссылкой на пресс-секретаря ГУ НП в Киевской области Николая Жукович.

По его словам водитель травмирован. В отношении него будет избрана пока не мера пресечения, отметил Жукович. Водитель будет задержан согласно статье 208 УПК на трое суток. В течение этого времени следственные обратятся в суд для избрания ему дальнейшей меры пресечения.

Что касается самой меры пресечения, Жукович рассказал, что полиция будет требовать содержания водителя под стражей.

20 октября в результате жуткого ДТП под Киевом погибла комедийная актриса Марина Поплавская. Артисты "Дизель шоу" возвращались в Киев с выступления во Львове.