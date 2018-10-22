Самые популярные алкогольные напитки в Европе (список) [ Редактировать ]
Самым популярным алкогольным напитком В Европе назвали пиво. От всего проданного алкоголя в Евросоюзе 37% составлял именно этот пенный напиток. Об этом свидетельствуют данные за 2017 год, которые опубликовал статистический портал Statista.
Второе место занимает вино. Продажи этого напитка в ЕС в 2017 году составили примерно 34% от всего реализованного алкоголя.
"Совокупная стоимость продаж пива в Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии и Нидерландах составила более 19,2 млрд евро, что примерно на 4 млрд евро больше, чем вина", - говорится в сообщении.
Отметим, что рынок алкогольных напитков в Европе является одним из крупнейших в мире. К примеру, Западная Европа оценила рыночную стоимость своих алкогольных напитков примерно в 332 млрд евро в 2018 году.
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