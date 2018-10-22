Субсидии в Украине: Порошенко изменит программу выплат [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу Кабинету министров расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ. Об этом он заявил на встрече по случаю 22-й годовщины создания Счетной палаты Украины, сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, правительство должно расширить программу субсидий.
Правительство должно увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще люди, для которых это повышение не является критическим.
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