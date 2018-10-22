Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу Кабинету министров расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ. Об этом он заявил на встрече по случаю 22-й годовщины создания Счетной палаты Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, правительство должно расширить программу субсидий.

Правительство должно увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще люди, для которых это повышение не является критическим.

Ранее Кабмин изменил условия выдачи субсидий.