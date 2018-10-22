На Прикарпатье многодетная мать зарезала своего новорожденного сына. Свою пятую беременность женщина скрывала от знакомых и соседей, утверждая, что большой живот у нее из-за "болезни", пишет "Новый формат".

В полиции предполагают, что убить малыша женщина планировала заранее. Ребенка с перерезанным горлом обнаружил дома муж, который вызвал правоохранителей. Мужчина подозревает, что ребенок мог быть не от него, поэтому женщина скрывала от всех свою беременность.

Родственники рассказали, что женщина не хотела рожать и двух последних детей. По словам соседей, несмотря на ее пристрастие к алкоголю, дети всегда были ухожены и накормлены. Почему убила ребенка, подозреваемая до сих пор не объяснила ни полиции, ни членам семьи.

Ранее мужчина задушил и закопал новорожденного ребенка.