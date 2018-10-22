В новой программа МВФ stand-by на 3,9 млрд долларов содержится меньше требований к структурным реформам в Украине, чем предыдущей. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию международного рейтингового агентства Standard & Poor's Global Ratings.

Как отмечается в сообщении агентства, утверждение программы stand-by произойдет до конца 2018 года после утверждения парламентом бюджета на 2019 года и одобрения со стороны руководства МВФ.

"Насколько мы понимаем, целью новой программы является предоставление Украине финансирования в сложный электоральный период 2019 года; она будет способствовать поддержанию политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности. Программа учитывает политические реалии и поэтому будет менее амбициозной в сравнении с текущей программой МВФ в том, что касается требований в отношении структурных реформ", - говорится в сообщении.

В агентстве напомнили, что темпы проведения реформ в рамках выполнения требований программы расширенного финансирования МВФ, утвержденной в 2015 году, замедлились, и с марта 2017 года действие программы было приостановлено.

"Мы полагаем, что после проведения парламентских выборов в октябре 2018 года процесс формирования коалиции, вероятно, будет затруднен. При этом не исключено, что новое правительство может поставить под вопрос условия программы МВФ и потребовать проведения дополнительных переговоров. Тем не менее, учитывая ограниченные возможности Украины привлекать внешнее финансирование и значительные потребности в погашении валютного долга в ближайшие два года, мы прогнозируем, что требования МВФ в целом будут выполнены", - отмечается в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Украина и МВФ договорились о новой программе.