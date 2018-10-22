Іран знову погрожує Ізраїлю. У єврейській державі поки що не реагують, а продовжують готуватися до можливого вирішення іранської проблеми. Антон Готліб розкаже докладніше.

Цього разу погроза пролунала від одного з високопоставлених іранських парламентаріїв. Генеральний директор з міжнародних справ Меджлісу в ефірі російського телеканалу висловився з приводу відносин його країни з Ізраїлем і слів при цьому не добирав.

"У Ізраїлю немає ні сміливості, ні можливості діяти проти нас. Через те, що наша розвідка зібрала всі дані про його політику, можливості та слабкості. Наш вищий духовний керівник Аль Хаменеї заявляє - якщо Ізраїль зробить хоч найменшу помилку, то ми зрівняємо із землею Тель-Авів і Хайфу", - говорить Хоссейн Амір Абдоллахиян, генеральний директор Іранського парламенту в міжнародних справах.

Але головне питання для єврейської дердави - чи буде у Тегерана атомна бомба. У свій час, Ізраїль доклав багато зусиль, щоб переконати світову спільноту в тому, що Тегеран усіх обманює і користується "ядерною справою", як прикриттям. Спочатку Мосад викрав ядерний архів просто з іранської столиці. Пізніше з трибуни ООН прем'єр-міністр розповів про місцезнаходження ядерної зброї в столиці Ісламської республіки.

"Те, що я збираюсь розповісти, ніколи раніше не розголошувалось. Сьогодні я вперше розкрию той факт, що в Тегерані є й інший секретний об'єкт - це таємне атомне сховище техніки і матеріалів, що мають відношення до іранської програми зі створення ядерної зброї.

У травні ми викрили іранський секретний ядерний архів, прямо тут, в районі Шор-абад в Тегерані. Сьогодні я показую, де рзташований другий об'єкт, секретний атомний склад. Це прямо тут, в районі Туркузабад в Тегерані, всього в декількох кілометрах від першого об'єкта", - говорить Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

Погроза ця не перша, лунають вони досить регулярно. В Ізраїлі вже не раз і не два повторювали: Іран - головна стратегічна загроза для єврейської держави. Тому Ізраїль робить все можливе аби забезпечити свою національну безпеку.

Вхід Сша з ядерної угоди суттєво ускладнив становище Тегерана і фактично зв'язав руки Ізраїлю. Там уже давно говорять, якщо світ не зупинить Іран у його прагненні мати таку зброю, то вони це зроблять самі.