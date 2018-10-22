Верховна Рада має накласти мораторій на підвищення цін для населення - Юлія Тимошенко [ Редактировать ]
Верховна Рада має накласти мораторій на підвищення цін для населення - на газ та електроенергію. Принаймні до президентських виборів. Про це під час зустрічі з громадою Хмельницького заявила лідер партії "Батьківщина", Юлія Тимошенко. У партії вже почали збирати підписи - для проведення позачергової сесії парламенту з питань тарифів.
"Ми будемо збирати підписи 150 народних депутатів, які ще не втратили остаточно честь і совість, для того, щоб оголосити позачергову сесію, сесійне засідання Верховної Ради. Ми всі мусимо прикласти зусилля, щоби зупинити це підвищення цін на природній газ і на тепло. Так ми плануємо боротися. Нам потрібно з вами добитися, щоб на ці 6 місяців був введений мораторій на підвищення тарифів на газ, на тепло, на електроенергію", - говорить Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина".
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