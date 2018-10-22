Крісло під британським прем'єром хитається дедалі сильніше. Проти Терези Мей повстала частина однопартійців. У чому її звинувачують? І як захищається прем'єр - розповість Світлана Чернецька, вона в Лондоні.

Терезі Мей загрожує вотум недовіри. Соратники по партії організували заколот проти прем'єра. Вони пишуть листи до парламентського комітету 1922, який відповідає за вибори лідера партії і може ініціювати вотум недовіри. Щоб розпочати цю справу, потрібно мати звернення 15 відсотків депутатів, це 48 консерваторів. Аби не допустити повстання, Тереза Мей терміново вирішила звернутися до парламенту. Вона прийшла із позаплановим візитом, щоби запевнити - угода із Брюсселем щодо розлучення готова на 95%. І прогрес щодо "брекзиту" - беззаперечний.

"Перемовини щодо "брекзиту" - це не відстоювання моїх інтересів, це відстоювання державних інтересів. І нам необхідно збергати спокій на цьому останньому етапі переговорів, найскладнішому з усіх. І якщо для того, аби домовитися про найкращу угоду з Євросоюзом мені в Брюсселі буде непереливки - нехай так і буде", - говорить Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії

Чи переконала соратників прем'єр - стане відомо вже за два дні. Якщо їй не повірили - голосування щодо лідерства Мей неминуче. Щоб залишитися в офісі на Данунінг-стріт,10, їй необхідна підтримка половини депутатів-консерваторів, тобто ста п'ятдесяти восьми осіб. Втім, навіть якщо місіс Мей втримається на посаді, вже сам факт такого голосування ще більше підірве її авторитет не лише в країні, але й у Євросоюзі. Де й так вважають, що такий розбрат у Британії - найбільша перешкода на шляху до угоди щодо "брекзиту".