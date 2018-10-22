Відхилити, не можна погодити. Бюджет Італії на наступний рік категорично не влаштовує Єврокомісію. Чого хоче Рим і чому Брюсель проти - дізнавалася Олена Абрамович.

На стіл Єврокомісії оновлений проект італійського бюджету на 2019 рік потрапив опівдні. Та заяви про те, що його варто відхилити, лунали в стінах євроінституцій ще з самого ранку. Головуюча в Раді ЄС Австрія наполягла - якщо італійці не внесли змін, бюджет потрібно відхилити.

"Австрія не готова погоджуватися на борги інших держав, коли ці держави свідомо сприяють невизначеності на фінансових ринках. Тепер Євросоюз має довести, що зробив висновки з грецької кризи".

Подібну думку висловив і єврокомісар з питань бюджету - Гюнтер Еттінгер. І висловив думку, що документ таки видхилять. Італійська влада розцінила такі прогнози як упередженість. Хоча не раз раніше заявляла, що не збирається скорочувати дефіцит.

"Якщо комісар ЄС, ще до того, як отримати документ і вивчити його, каже мені - цей бюджет буде відхилений, я вважаю, що це упереджене ставлення і неприйнятна поведінка для посадовця, який представляє інституцію з певними правилами та регулюванням", - говорить Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії.

Джузеппе Конте запевнив - поданий бюджет надійний. А якщо щось піде не за планом, Рим готовий вжити заходів. Визнав, документ дійсно не відповідає правилам Пакту стабільності і зростання ЄС. Проте наполіг: фінансовій стабільності Євросоюзу це не загрожує. Утім в Брюсселі вважають інакше.

"Єврокомісія не хоче кризи у стосунках між Римом та Брюсселем. Ми вважаємо, що місце Італії в серці Європи. З іншого боку, коли країна є членом Єс та входить до єдиної валютної зони євро, потрібно поважати низку спільних правил", - говорить П'єр Московісі, єврокомісар з економічних питань.

Новий бюджет Італії передбачає значне збільшення бюджетного дефіциту. В той час як держборг країни і без того сягає 130% ВВП. Більше - лише у Греції. Як бути з таким бюджетом, у Єврокомісії мають вирішити завтра.