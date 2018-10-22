Єврокомісія розкритикувала проект бюджету Італії [ Редактировать ]
Відхилити, не можна погодити. Бюджет Італії на наступний рік категорично не влаштовує Єврокомісію. Чого хоче Рим і чому Брюсель проти - дізнавалася Олена Абрамович.
На стіл Єврокомісії оновлений проект італійського бюджету на 2019 рік потрапив опівдні. Та заяви про те, що його варто відхилити, лунали в стінах євроінституцій ще з самого ранку. Головуюча в Раді ЄС Австрія наполягла - якщо італійці не внесли змін, бюджет потрібно відхилити.
"Австрія не готова погоджуватися на борги інших держав, коли ці держави свідомо сприяють невизначеності на фінансових ринках. Тепер Євросоюз має довести, що зробив висновки з грецької кризи".
Подібну думку висловив і єврокомісар з питань бюджету - Гюнтер Еттінгер. І висловив думку, що документ таки видхилять. Італійська влада розцінила такі прогнози як упередженість. Хоча не раз раніше заявляла, що не збирається скорочувати дефіцит.
"Якщо комісар ЄС, ще до того, як отримати документ і вивчити його, каже мені - цей бюджет буде відхилений, я вважаю, що це упереджене ставлення і неприйнятна поведінка для посадовця, який представляє інституцію з певними правилами та регулюванням", - говорить Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії.
Джузеппе Конте запевнив - поданий бюджет надійний. А якщо щось піде не за планом, Рим готовий вжити заходів. Визнав, документ дійсно не відповідає правилам Пакту стабільності і зростання ЄС. Проте наполіг: фінансовій стабільності Євросоюзу це не загрожує. Утім в Брюсселі вважають інакше.
"Єврокомісія не хоче кризи у стосунках між Римом та Брюсселем. Ми вважаємо, що місце Італії в серці Європи. З іншого боку, коли країна є членом Єс та входить до єдиної валютної зони євро, потрібно поважати низку спільних правил", - говорить П'єр Московісі, єврокомісар з економічних питань.
Новий бюджет Італії передбачає значне збільшення бюджетного дефіциту. В той час як держборг країни і без того сягає 130% ВВП. Більше - лише у Греції. Як бути з таким бюджетом, у Єврокомісії мають вирішити завтра.
по теме
Євросоюз розкритикував бюджет Італії
Італія та ЄС ніяк не вирішать суперечку щодо італійського бюджету на наступний рік. Рим надіслав новий проект документа до Брюсселя сьогодні, утім в єврокомісії сказали, що відхилять його ще до того, як отримали
Италия обвинила Евросоюз во лжи
Италия и Евросоюз никак не могут прийти к согласию. В Брюсселе крайне не довольны тем, что итальянцы хотят принять дефицитный бюджет на следующий год. Чем это грозит Риму и самому ЕС?
Євросоюз закликав США та Росію зберегти "ракетну угоду"
Рішення, яке змінить баланс сил. Дональд Трамп має намір переглянути договір про скорочення стратегічних озброєнь, який Америка підписала ще з Радянським Союзом
Лоукостер з Італії запускає два рейси в Україну
Італійський лоукостер запускає два нових рейси в Україну. В кінці березня наступного року бюджетна авіакомпанія Ernest Airlines відкриє рейси в Харків із Мілана та Рима
Реформа держуправління в Україні отримала потужну підтримку в ЄС
В Європейському Союзі відзначають успіх українських реформ, що наразі проводяться урядом