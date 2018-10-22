Куди поділася уся марихуана в Канаді? Чому майбутнє медицини - під обідком унітазу? Та як виглядає "Елегантна смерть"? Про це та інше в нашому огляді.

У Канаді закінчилася марихуана. Після набуття чинності закону про її легалізацію канадці розкупили всі запаси канабісу за кілька днів. На вулицях вишикувалися довжелезні черги з охочих придбати зілля. Тих, кому його не вистачило, довелося заспокоювати поліції. Керівник програми з легалізації марихуани закликає людей не засмучуватись - незабаром постачання відновлять.

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Справжній потоп в італійській столиці. Рим постраждав від зимової негоди. Спочатку сильний дощ та град, потім сніг, який засипав вулиці і площі. Надмірні опади призвели до підтоплень. Особливо на сході міста - там рівень води на вулицях сягав метра. Деякі автомобілісти опинилися заблокованими в своїх машинах, також довелося закрити кілька станцій метро.

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"Розумний туалет" з нано-датчиками перевірить стан здоров'я людини не гірше за справжнього лікаря. Принаймні в цьому запевняють розробники девайсу - вчені Кембриджського універститету. В режимі реального часу пристрій аналізує сечу за сотнями показників.

Секрет пристрою - у надчутливому матеріалі, з якого виготовлені сенсори. Він дозволяє визначати, молекули яких саме речовин потрапляють на датчик і в якій кількості. Розробники впевнені - за їхнім винаходом майбутнє світової медицини.

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Американскі пожежники врятували дельфіна, що заплутався у рибальських сітях. Його хвіст застряг у снастях, розставлених на крабів, і він був приречений. Але тварину вчасно помітили люди. Звільнений дельфін радо поплив геть без очевидних ушкоджень.

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Танцювали так, що аж земля пішла з-під ніг. Під час вечірки у нічному клубі Південної Кароліни провалилася підлога, постраждали близько 30 людей. Клуб розташовувався на першому поверсі, під ним було підвальне приміщення. Потерпілих із незначними травмами доправили в місцеві лікарні. Евакуйованим мешканцям будівлі вже дозволили повернутися додому.

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Моторошні красуні - у Мексиці пройшов парад, присвячений Катрині - одному з традиційних персонажів місцевої міфології. Сотні жінок, дітей і навіть чоловіків вбралися як вельмишанована в цих краях богиня смерті. Такі паради традиційно проходять в країні напередодні Дня Мертвих, що відбудеться 1-2 листопада.

Корінням традиція сягає ще часів давніх ацтеків. А от сучасному образові Катрина завдячує гравюрі мексиканского художника 1913 року. І відтоді "Елегантна смерть"- як місцеві ще називають цю пані, стала справжнім символом Мексики.

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Сотні відчайдухів - бейсджамперів і тисячі глядачів з'їхалися до американської Західної Вірджинії. Там триває найбільший легальний з"їзд поціновувачів такого екстриму в США, а можливо і на всій планеті.

Стрибунів у вільний політ запускали за допомогою катапульти з 267-метрового мосту - одного з найвищих автомобільних мостів у світі. Він щороку вабить спортсменів не тільки з американського континенту. Ті, хто ризикнув полоскотати собі нерви стрибком у безодню, запевняють - враження просто неймовірні.