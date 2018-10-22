Погода на 23 октября: в Украину идет осенний холод [ Редактировать ]
Погода в Украине во вторник, 23 октября, будет дождливой и холодной. Осеннее тепло останется только в южных и центральных областях.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
Во вторник, 23 октября, столбики термометра опустятся на несколько отметок. Дожди возможны по всей территории Украины, кроме центральных и южных областей. За снижением температуры придет активный циклон.
"Дальнейшее похолодание уже везде до +5+10 градусов, на юге +8+12 градусов. В ночное время - до небольших минусов. Возможен мокрый снег!", - пишет синоптик.
В Киеве во вторник, 23 октября, синоптики обещают дождь. Днем воздух прогреется до +8 +10 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 23 октября, в городах Украины:
- Ужгород - +9...+11
- Львов - +8...+10
- Ивано-Франковск - +8...+10
- Тернополь - +8...+10
- Черновцы - +9...+11
- Хмельницкий - +8...+10
- Луцк - +8...+10
- Ривне- +7...+9
- Житомир - +7...+9
- Винница - +11...+13
- Одесса - +15...+17
- Николаев - +14...+16
- Херсон - +15...+17
- Симферополь - +15...+17
- Кропивницкий - +11...+13
- Черкассы - +9...+11
- Чернигов - +8...+10
- Сумы- + 9... + 11
- Полтава - +11...+13
- Днепр - +11...+13
- Запорожье - +14...+16
- Донецк - +14...+16
- Луганск - +12...+14
- Харьков - +12...+14
- Киев - +8...+10
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