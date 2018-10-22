Погода в Украине во вторник, 23 октября, будет дождливой и холодной. Осеннее тепло останется только в южных и центральных областях.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

Во вторник, 23 октября, столбики термометра опустятся на несколько отметок. Дожди возможны по всей территории Украины, кроме центральных и южных областей. За снижением температуры придет активный циклон.

"Дальнейшее похолодание уже везде до +5+10 градусов, на юге +8+12 градусов. В ночное время - до небольших минусов. Возможен мокрый снег!", - пишет синоптик.

В Киеве во вторник, 23 октября, синоптики обещают дождь. Днем воздух прогреется до +8 +10 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 23 октября, в городах Украины:

Ужгород - +9...+11

Львов - +8...+10

Ивано-Франковск - +8...+10

Тернополь - +8...+10

Черновцы - +9...+11

Хмельницкий - +8...+10

Луцк - +8...+10

Ривне- +7...+9

Житомир - +7...+9

Винница - +11...+13

Одесса - +15...+17

Николаев - +14...+16

Херсон - +15...+17

Симферополь - +15...+17

Кропивницкий - +11...+13

Черкассы - +9...+11

Чернигов - +8...+10

Сумы- + 9... + 11

Полтава - +11...+13

Днепр - +11...+13

Запорожье - +14...+16

Донецк - +14...+16

Луганск - +12...+14

Харьков - +12...+14

Киев - +8...+10

Ранее мы писали о том, что в Украину придет еще одно "бабье лето".