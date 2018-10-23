Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.

НБУ установил на вторник, 23 октября, официальные курсы валют на уровне:

100 долларов США - 2808 гривен;

100 евро - 3227 гривны.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился на десять копеек - до 28,08 гривен. Котировки евро упали в покупке и продаже сболее чем на 10 копеек - до 32,27-32,35 грн.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что курс гривны к концу 2019 года составит 29,4 гривны за доллар.