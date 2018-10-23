Курс валют в Украине на 23 октября [ Редактировать ]
Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.
НБУ установил на вторник, 23 октября, официальные курсы валют на уровне:
- 100 долларов США - 2808 гривен;
- 100 евро - 3227 гривны.
Курс доллара на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился на десять копеек - до 28,08 гривен. Котировки евро упали в покупке и продаже сболее чем на 10 копеек - до 32,27-32,35 грн.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что курс гривны к концу 2019 года составит 29,4 гривны за доллар.
по теме
Курс евро вырос в обменниках 12 октября
В обменных пунктах Украины курс доллара упал, а евро - вырос
Курс валют в Украине на 12 октября: чего ждать в конце недели
Национальный банк Украины на 12 октября 2018 года установил официальный курс валют
Валюта подешевела в обменниках
Курсы всех основных валют в обменных пунктах упали по отношению к гривне
Курс валют в Украине на 22 октября: чего ждать в начале недели
Национальный банк Украины на 22 октября 2018 года установил официальный курс
Курс валют на 16 октября в Украине
Национальный банк Украины установил на вторник, 16 октября, официальные курсы валют