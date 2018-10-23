Глава украинского МИД Павел Климкин отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о выходе из ракетного договора с Россией.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.

З розумінням ставлюся до наміру США вийти з договору про РСМД. Росії дають знати, що «гібридне» невиконання нею своїх зобов’язань не буде більше толеруватися. Архітектура стратегічної стабільності має бути прозорою, чесною та ефективною.