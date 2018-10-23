США выходят из ракетного договора с Россией: реакция Украины [ Редактировать ]
Глава украинского МИД Павел Климкин отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о выходе из ракетного договора с Россией.
Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.
З розумінням ставлюся до наміру США вийти з договору про РСМД. Росії дають знати, що «гібридне» невиконання нею своїх зобов’язань не буде більше толеруватися. Архітектура стратегічної стабільності має бути прозорою, чесною та ефективною.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 октября 2018 г.
"С пониманием отношусь к намерению США выйти из договора о РСМД. России дают знать, что "гибридное" невыполнение ею своих обязательств не будет больше толерироваться", - заявил Климкин.
Речь идет о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
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