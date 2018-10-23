В понедельник, 22 октября, в житомирском театре имени Кочерги состоялась церемония прощания с актрисой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской, которая трагически погибла в ДТП под Киевом.

Проститься с комедийной артисткой пришли более 500 людей. Катафалк с телом Марины Поплавской в сопровождении кортежа полиции прибыл к зданию Житомирского академического музыкально-драматического театра около 10:15.

Среди тех, кто пришел на траурную церемонию - большое количество пожилых людей и местная молодежь. В 10:30 людей начали запускать в здание театра, чтобы они могли почтить память актрисы. Люди пришли с цветами, многие не могли сдерживать слез.

Отпевали усопшую актрису в Кафедральном Соборе Святой Софии, затем похоронили на центральной аллее Корбутовского кладбища.

21 октября в Киеве состоялась церемония прощания, на которую пришли поклонники творчества Марины, родные, друзья и коллеги.

Напомним, авария случилась утром, 20 октября, под Киевом. Актриса Марина Поплавская вместе с коллегами возвращалась из Львова.

Позже в интернете появилось видео с актерами в автобусе перед фатальной аварией.