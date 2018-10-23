Гройсман рассказал, сколько семей получат субсидии [ Редактировать ]
Органы социальной защиты населения могут предоставить субсидии 7 миллионам домохозяйств, и бюджет это выдержит.
Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает ICTV.
"Эта цифра может достичь 7 млн и мы к этому готовы, а самое главное не то, сколько субсидиантов, а чтобы это было справедливо", - сказал Гройсман.
По его словам, сейчас идет процесс оформления субсидий на отопительный период, и те, кто уже получал субсидии и не имеет тех обстоятельств, которые могут повлиять на доступ к субсидии, автоматически получат переназначения.
Также Гройсман объяснил, почему МВФ выдвигает к Украине жесткие требования.
"Это 11-я программа, но я хочу сказать, ни одна из них не была выполнена. Я считаю, что такие жесткие требования со стороны МВФ сейчас они в том числе и потому, что очень много раз за предыдущие годы эти программы не выполнялись", - сообщил Гройсман.
По его словам, отказ от выполнения меморандума МВФ мог привести к глубокому кризису.
"У нас было два выхода. Первый - отказаться вообще от меморандума, они переподписывались 5 раз, а, возможно, - 6. Тогда бы мы пришли к глубокому и затяжному кризису. Второй вариант был пойти на этот компромисс (повышение цены на газ - ред.). Тогда мы спасаем ситуацию в стране и есть надежда на экономический рост и стабильность", - пояснил премьер.
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