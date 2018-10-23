В Киеве на перекрестке улиц Деловой и Короленковской автомобиль марки Mercedes на огромной скорости столкнулся с Hyundai, пишет dtp.kiev.ua.

"И снова вечер не обошелся без происшествий. На перекрестке улиц Деловой и Короленковской стоят всмятку Mercedes и Hyundai. По словам очевидцев, Mercedes летел на красный свет светофора со скоростью 130-135 км/ч. Ну, вот, собственно, и "прилетел". Пассажиры Hyundai отделались переломами, а водитель Mercedes получил в подарок сотрясение мозга", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, девочка - пассажир Hyundai - жаловалась на боли в животе.

Издание "Информатор" опубликовало в Facebook видео с места происшествия.

Также в Киеве возле Дарницкого моста перевернулся военный грузовик.