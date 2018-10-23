У Чернівцях від менінгіту померла дитина [ Редактировать ]
У Чернівцях від менінгіту померла дитина. У неділю 10-річний хлопчик поскаржився на сильний головний біль та нудоту. Його ушпиталили до обласної дитячої лікарні у важкому стані. Реаніматологи всю ніч боролися за життя дитини. Але над ранок хлопчик помер. Зараз медики обстежують усіх, хто контактував з хворим. Насамперед учнів і вчителів школи, де навчався третьокласник.
"Це 30 дітей - учнів школи, та 6 дорослих, які є персоналом та вчителями цієї школи. Ми отримаємо попередні результати лабораторних обстежень, щоби встановити, який збудник викликав це захворювання. Можуть бути пневмококи, менінгококи, гемофільна палочка", - повідомив Юрій Падурару, завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Чернівецького обласного лабораторного центру.
по теме
В Черновцах ребенок умер от опасной инфекции
Еще в пятницу мальчик приходил на уроки и хорошо себя чувствовал
У Чернівцях дитина померла від менінгіту
У Чернівцях від менінгіту померла дитина. Третьокласнику раптово стало зле. Хлопчик скаржився на сильний головний біль та нудоту
Авто дважды раздавило ребенка в Одесской области
В Одесской области водитель микроавтобуса дважды совершил наезд на годовалого мальчика
Трагедія у Керчі: у постраждалих виявили інфекційні ускладненя
У двох постраждалих дітей у Керчі інфекційні ускладненя. Ще один підліток звернувся до медиків. З усіх госпіталізованих: троє - в стані крайнього ступеня тяжкості, стан десяти людей - тяжкий. Детальніше в нашому матеріалі
Трагедія у Керчі: нові подробиці інциденту
Двадцять одна людина загинула внаслідок стрілянини в Керченському коледжі. Це останні дані. Постраждалих - близько сімдесяти. Наразі в окупованому Криму - триденна жалоба