У Чернівцях від менінгіту померла дитина. У неділю 10-річний хлопчик поскаржився на сильний головний біль та нудоту. Його ушпиталили до обласної дитячої лікарні у важкому стані. Реаніматологи всю ніч боролися за життя дитини. Але над ранок хлопчик помер. Зараз медики обстежують усіх, хто контактував з хворим. Насамперед учнів і вчителів школи, де навчався третьокласник.

"Це 30 дітей - учнів школи, та 6 дорослих, які є персоналом та вчителями цієї школи. Ми отримаємо попередні результати лабораторних обстежень, щоби встановити, який збудник викликав це захворювання. Можуть бути пневмококи, менінгококи, гемофільна палочка", - повідомив Юрій Падурару, завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Чернівецького обласного лабораторного центру.