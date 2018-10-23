У Мексиці вибухнув спиртзавод (відео) [ Редактировать ]
Масштабний вибух прогримів на фабриці алкоголю у Мехіко. Одна людина постраждала, понад 2 тисячі евакуювали. Прилеглі дороги закрили для автівок.
Після вибуху у небо піднявся вогняний стовп. За попередніми даними, рвонув бак з алкоголем. Причини з'ясовують фахівці.
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