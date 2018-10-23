Масштабний вибух прогримів на фабриці алкоголю у Мехіко. Одна людина постраждала, понад 2 тисячі евакуювали. Прилеглі дороги закрили для автівок.

Після вибуху у небо піднявся вогняний стовп. За попередніми даними, рвонув бак з алкоголем. Причини з'ясовують фахівці.