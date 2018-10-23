Олімпіада-2020: палестинські плавці приступили до тренувань [ Редактировать ]
Перша олімпійська команда Палестини з плавання розпочала тренування просто на узбережжі Середземного моря. Вода тут чи не найбрудніша у світі, але оскільки у Секторі Гази немає громадських басейнів, то й вибору у атлетів - немає. Але є мрія - потрапити на Ігри у Токіо.
Запливи спортсмени влаштовують тричі на тиждень і вже можуть похвалитися непоганими результатами. А ось їхні тренери і організатори скаржаться на відсутність матеріальної бази.
"Найбільша складність - брак тренажерів, плавальних окулярів, ластів і купальних костюмів, які захищають від холоду. Також, звісно, труднощі з перетином кордонів у секторі Газа - це головна перешкода в нашій справі", - говорить Амджад Тантиш, засновник ініціативи "Дитяча плавальна освіта".
по теме
Дар’я Білодід: "Хочу виграти Олімпійські Ігри. Про інше думати не виходить"
Зустріч з наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо вийшла доволі неочікуваною та, що називається "скромною"
У Молдові на футбольному чемпіонаті коза допомогла забити гол (відео)
Коза побачила свою господиню, коли та саме йшла в атаку, і кинулася їй допомагати
Invictus Games: сборная Украины завоевала еще одно "золото" (фото)
Александр Гавриленко принес третью золотую медаль украинской сборной
У Києві зустрічали переможців юнацьких Олімпійських ігор
На юнацьких Олімпійських змаганнях наші спортсмени виявилися найкращими у фехтуванні, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні та легкій атлетиці - як зустрічали переможців?
"Ренн" - "Динамо": прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
Букмекеры определили фаворита поединка