Перша олімпійська команда Палестини з плавання розпочала тренування просто на узбережжі Середземного моря. Вода тут чи не найбрудніша у світі, але оскільки у Секторі Гази немає громадських басейнів, то й вибору у атлетів - немає. Але є мрія - потрапити на Ігри у Токіо.

Запливи спортсмени влаштовують тричі на тиждень і вже можуть похвалитися непоганими результатами. А ось їхні тренери і організатори скаржаться на відсутність матеріальної бази.

"Найбільша складність - брак тренажерів, плавальних окулярів, ластів і купальних костюмів, які захищають від холоду. Також, звісно, труднощі з перетином кордонів у секторі Газа - це головна перешкода в нашій справі", - говорить Амджад Тантиш, засновник ініціативи "Дитяча плавальна освіта".