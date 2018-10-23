У Києві зустрічали переможців юнацьких Олімпійських ігор [ Редактировать ]
Юні зірки українського спорту повернулися з Буенос-Айреса. І привезли 23 нагороди! На юнацьких Олімпійських змаганнях наші спортсмени виявилися найкращими у фехтуванні, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні та легкій атлетиці.
Іванна Ілліна зустрічала переможців.
55 юних атлетів повернулися до Києва. Найбільше на них чекали рідні. Привітати своїх чемпіонів приїхали прямо в аеропорт.
"Смотрели мы трансляцию по телевизору и по интернету, по всем каналам смотрели. Эмоции, конечно, переполняют, зашкаливают. Как дочка - олимпийская чемпионка по легкой атлетике - за нее тут переживаем, болеем, поддерживали словами, морально поддерживали", - розповідає Олексій Магучіх, батько Ярослави Магучіх.
7 золотих, 8 срібних та ще 8 бронзових. Саме стільки медалей цього року юні олімпійці привезли до України.
"Я надзвичайно вдячна всім людям, які нас підтримували в Україні і всім, хто з нами летів і був в Буенос-Айресі. Це надзвичайні емоції і їх дуже складно стримувати".
Втомлені, але щасливі чемпіони розповідають - було нелегко. Але, попри труднощі, власними досягненнями задоволені.
"Дуже серйозні змагання були для мене і для моєї всієї команди. Складно було морально, тому що треба було налаштувати себе. Я дуже радий, що виборов хоча б третє місце. Далі буду боротися, щоб стати першим", - говорить Дмитро Гонта, переможець юнацьких Олімпійських ігор у кульовій стрільбі.
Перше "золото" на цих змаганнях виборола 17-річна фехтувальниця Катерина Чорній. Дівчина каже - до Аргентини їхала одразу з "переможним" настроєм. І на здобутих нагородах зупинятись не планує.
"Це не тільки моя медаль. Це медаль всіх, хто доклав зусилля для того, щоб я потрапила на цю Олімпіаду. Це медаль мого тренера, моїх батьків, всієї України. В мене є мрія про доросле олімпійське золото і не одне, але зараз треба налаштовуватись більше на роботу, аніж на медалі", - говорить Катерина Чорній, переможець юнацьких Олімпійських ігор у фехтуванні.
Цьогоріч, за неофіційним командним заліком, наша збірна на юнацькій Олімпіаді увійшла до десятки найуспішніших серед 206 країн-учасниць. І це, за словами атлетів, лише початок перемог.
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