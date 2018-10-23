Национальная комиссия регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг 16 октября увеличила тариф для гидроэлектростанций на 43%, чем поставила под угрозу работу украинских шахт, которые недополучат 260 млн. гривен. Такое мнение на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса озвучил народный депутат Сергей Сажко.

"Что ждет наших шахтеров? НКРЭКУ 16 октября увеличила тариф для гидроэлектростанций на 43%. Таким образом, на 4 квартал 2018 стоимость товарной продукции гидроэлектростанций увеличилась на 946 гривен. К чему это приведет?

При объеме закупки угля на государственных шахтах в 4 квартале на уровне 0,6 миллиона тонн дефицит средств ТЭС будет составлять 261 млн. гривен. Это та сумма, которую ТЭСы не доплатят в итоге шахтерам", - отметил Сергей Сажко.

По его словам, недополучение тепловыми электростанциями средств приведет к росту долгов перед государственными шахтами, а значит, и задержки в выплате заработной платы на шахтах. К тому же, будут резко снижаться капитальных затраты.

"Угольная отрасль Украины находится в крайне тяжелом состоянии, как в техническом, экономическом, так и социальном. И это при том, что в правительстве нам рассказывают о курсе страны на энергонезависимость. Но почему Кабмин забыл, что именно угольная отрасль - это одна из ключевых элементов этой энергетической независимости", - отметил народный депутат Сергей Сажко.

Парламентарий подчеркнул, что Украина в нынешнем году импортирует более 20% угля. Решить проблему с импортом антрацита можно только путем перевода энергоблоков ТЭС на отечественное сырье, то есть, уголь марки "Г" (газовой группы).

Напомним, 16 октября Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела тарифы и инвестпрограмму Укргидроэнерго.

Как ранее сообщалось, по мнению эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, Постановление НКРЭКУ (№ 1486 от 28.12.2017) о повышении тарифа на отпуск электроэнергии государственной компании "Укргидроэнерго" может войти в конфликт с законодательством Украины и быть по сути незаконным.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины готовит распоряжение, которым планирует ввести в действие приоритетное сжигание на теплоэлектростанциях украинского угля. По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана приоритет украинского угля положительно повлияет на энергонезависимость и отечественную экономику.