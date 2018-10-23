Снег и метель: ГСЧС предупредила о резкой смене погоды [ Редактировать ]
24-25 октября в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.
В западных, северных, центральных и Харьковской областях ожидаются дожди с мокрым снегом и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, предупреждает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".
"24 октября на западе страны местами 25-30 метров в секунду, в Карпатах и Прикарпатье мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье снег)", - говорится в сообщении.
Отдельно сообщается, что в Киевской области 24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, а с 25 октября - местами с мокрым снегом, а ветер усилится до 15-20 метров в секунду.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев: dsns.gov.ua
Синоптик Наталия Диденко также предупредила о мокром снеге с сильным ветром 24-25 октября в западных областях Украины, в северной части и в Винницкой области.
по теме
Мокрый снег, холод и ветер: какой будет погода в начале недели
С понедельника, 22 октября, погода в Украине станет по-настоящему осенней
Морозы и дожди: в Украине резко испортится погода
В воскресенье, 21 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с
Осторожно на дорогах: Украину накроет густой туман
В Украине ожидается ухудшение погодных условий
Теплые дни закончились: когда в Украину придут морозы
Народный синоптик Владимир Деркач сделал свои предсказания о погоде на последний осенний месяц 2018 года
Какой будет погода в новогоднюю ночь: прогноз синоптиков
Холодный сезон будет без снега, однако украинцев ожидают осадки