24-25 октября в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.

В западных, северных, центральных и Харьковской областях ожидаются дожди с мокрым снегом и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, предупреждает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

"24 октября на западе страны местами 25-30 метров в секунду, в Карпатах и Прикарпатье мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье снег)", - говорится в сообщении.

Отдельно сообщается, что в Киевской области 24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, а с 25 октября - местами с мокрым снегом, а ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев: dsns.gov.ua

Синоптик Наталия Диденко также предупредила о мокром снеге с сильным ветром 24-25 октября в западных областях Украины, в северной части и в Винницкой области.