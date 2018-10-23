"Караван мігрантів": тисячі нелегалів наблизилися до кордону США [ Редактировать ]
До 7 тисяч збільшився піший "караван мігрантів", який наближається до США. Це - нелегали з Гондурасу, Сальвадору, Гватемали та Нікарагуа. Нині шукачі притулку - у Мексиці, намагаються дістатися американського кордону.
Розповідають, що втікають від бідності та насильства в їхніх країнах. Чимало біженців потерпають від зневоднення та кишкових інфекцій. У дорозі вже кілька днів.
Наважилися на таке після слів Трампа, який пообіцяв залучити війська, аби повністю перекрити кордон з Мексикою. Крім того американський очільник пригрозив зменшити фінансову допомогу країнам, які пропустять караван.
Раніше Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати не дозволять мігрантам перетнути кордон чи залишитися на своїй території, бо це суперечить закону.
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