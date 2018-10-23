В результате масштабного ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве, по последним данным, пострадали трое человек, из которых один госпитализирован.

Также в сети появилось полное видео происшествия снято камерой наблюдения, на котором видно, как автокран буквально врезается в автомобили и сминает их на проезжей части.

"21 авто... Формально один пострадавший, на месте помощь еще двум", - сообщает ресурс dtp.kiev.ua, опубликовавший видео:

Напомним, утром 23 октября в центре Киева автокран буквально растрощил два десятка автомобилей.