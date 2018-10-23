ДТП на Леси Украинки: как автокран снес два десятка авто (полное видео) [ Редактировать ]
В результате масштабного ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве, по последним данным, пострадали трое человек, из которых один госпитализирован.
Также в сети появилось полное видео происшествия снято камерой наблюдения, на котором видно, как автокран буквально врезается в автомобили и сминает их на проезжей части.
"21 авто... Формально один пострадавший, на месте помощь еще двум", - сообщает ресурс dtp.kiev.ua, опубликовавший видео:
Напомним, утром 23 октября в центре Киева автокран буквально растрощил два десятка автомобилей.
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