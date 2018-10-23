На Донбасі знищили трьох бойовиків [ Редактировать ]
12 ворожих обстрілів зафіксовано минулої доби на Сході. Бойовики атакували з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Найактивніше били по Мар'їнці та Лебединському.
Опорні пункти армійців біля Щастя - окупанти напередодні штурмували протягом трьох годин. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
За даними розвідки, трьох бойовиків знищено, двох - поранено.
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