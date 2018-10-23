Волонтери на Донбасі проводять программу "Тебе чекають вдома"

Поки наші військові боронять свої рубежі на землі, у повітрі розгортається інша війна. Волонтери за допомогою безпілотників розкидають листівки над позиціями ворогів і пропонують їм здаватися