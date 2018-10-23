Нагадаю, про намір вийти з угоди, підписаної ще Горбачовим та Рейганом у 87-му

Сполучені Штати і далі вестимуть переговори з Росією щодо припинення Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Про це в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москви" заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон після зустрічі з російськими представниками.

За його словами, це питання постало вже давно, бо Москва не дотримується умов договору. Водночас зберегти угоду намагається Берлін. Німецький міністр закордонних справ Гайко Маас заявив, що звернеться до НАТО, аби там вплинули на обидві сторони, щоб запобігти "новій гонці озброєнь".

Нагадаю, про намір вийти з угоди, підписаної ще Горбачовим та Рейганом у 87-му, минулого тижня заявив Дональд Трамп. А напередодні американський очільник ще й пригрозив нарощуванням ядерного потенціалу, щоб стримувати Росію та Китай.

"Ми будемо посилювати ядерний арсенал, доки люди не отямляться. У нас для цього більше грошей, аніж у будь-кого. Це стосується і Китаю, і Росії, і всіх, хто захоче грати в ці ігри. Так не можна. Нехай порозумнішають, інакше вони й близько з нами не стоятимуть!", - заявив Дональд Трамп, президент США.