Серед обмежень - замороження активів і заборона на в'їзд до країн Євросоюзу

Україна, Албанія, Чорногорія та Норвегія продовжили санкції щодо Росії ще на півроку. Таким чином країни приєдналися до рішення Ради Євросоюзу від 12 вересня, повідомила високий представник ЄС Федеріка Могеріні.

Чотири роки тому Євросоюз запровадив санкції проти півтори сотні російських громадян і понад чотирьох десятків компаній, що загрожують територіальній цілісності та суверенітету України.

Серед обмежень - замороження активів і заборона на в'їзд до країн Євросоюзу. Щопівроку Рада ЄС продовжує дію цих санкцій.