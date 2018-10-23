В сети появились подробности о будущем флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10. По предварительной информации, он получит экран с диагональю 6,4 дюйма и разрешением 1440×2960. В основу гаджета ляжет топовый процессор 2019 года - Snapdragon 855. Об этом пишет Tech.co.

Также есть информация о 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Эти показатели аналогичны флагману этого года Galaxy Note9.

Судя по снимкам, Galaxy S10 будет оснащен двойной основной камерой с модулями разрешением 12 и 16 Мп. Фронтальная камера также будет двойной, включая в себя модули на 16 и 8 Мп.

Работать устройство будет под управлением операционной системы Android v9.0.

Презентации бывших S-линеек смартфонов производитель традиционно проводил в марте-апреле. По мнению экспертов, нет оснований ожидать, что новый флагман будет презентован в другие сроки.

Ранее мы писали о том, что Samsung прекращает выпуск смартфонов.