Война на Донбассе: украинские силы несут потери [ Редактировать ]
За день, 23 октября, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Как отмечается, сегодня на Донбассе зафиксировано 4 обстрела со стороны пророссийских боевиков. Боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции вблизи Станицы Луганской, Марьинки, Старогнатовки и Гнутово.
"В ходе боевых действий один военнослужащий объединенных сил погиб. Во всех случаях ведения огня противником объединенные силы принимали адекватные меры", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе подорвался автомобиль ремонтников.
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