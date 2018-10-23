За день, 23 октября, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, сегодня на Донбассе зафиксировано 4 обстрела со стороны пророссийских боевиков. Боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции вблизи Станицы Луганской, Марьинки, Старогнатовки и Гнутово.

"В ходе боевых действий один военнослужащий объединенных сил погиб. Во всех случаях ведения огня противником объединенные силы принимали адекватные меры", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что на Донбассе подорвался автомобиль ремонтников.