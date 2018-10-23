В Греции арестовали украинского моряка [ Редактировать ]
В Греции взяли под стражу работавшего капитаном на судне ERATO под флагом Либерии гражданина Украины. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации "Ассоль".
Отмечается, что речь о моряке Шемонаеве В.Ю.
По сведениям родственников, он был задержан 2 октября 2018 года в аэропорту Афин якобы по запросу Интерпола.
"Родные моряка рассказывают, что основанием для подобных действий была информация о нахождении судна в районе с подозрительной активностью. То, что само судно ушло беспрепятственно после этого из Афин и продолжает работать, весь экипаж сменился и беспрепятственно убыл домой, а также то, что не было проведено ни одной экспертизы, ни предъявлено ни одного доказательства, может свидетельствовать о том, что веских оснований для подобных действий нет", - говорится в сообщении.
Сейчас в Греции находится омбудсмен Украины.
Ранее мы писали о том, что задержанного в Крыму моряка отпустили на похорон к матери.
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