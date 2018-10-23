В Греции взяли под стражу работавшего капитаном на судне ERATO под флагом Либерии гражданина Украины. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации "Ассоль".

Отмечается, что речь о моряке Шемонаеве В.Ю.

По сведениям родственников, он был задержан 2 октября 2018 года в аэропорту Афин якобы по запросу Интерпола.

"Родные моряка рассказывают, что основанием для подобных действий была информация о нахождении судна в районе с подозрительной активностью. То, что само судно ушло беспрепятственно после этого из Афин и продолжает работать, весь экипаж сменился и беспрепятственно убыл домой, а также то, что не было проведено ни одной экспертизы, ни предъявлено ни одного доказательства, может свидетельствовать о том, что веских оснований для подобных действий нет", - говорится в сообщении.

Сейчас в Греции находится омбудсмен Украины.

Ранее мы писали о том, что задержанного в Крыму моряка отпустили на похорон к матери.