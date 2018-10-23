Німеччина диверсифікує джерела енергопостачання [ Редактировать ]
Не "Потоком" єдиним. Німеччина диверсифікує джерела енергопостачання. І готова імпортувати скраплений природний газ зі США. Про це повідомляють американські ЗМІ, з посиланням на джерела в німецькому уряді. Про наміри офіційного Берліна - детальніше Тетяна Логунова.
Німеччина готова купувати газ у Сполучених Штатів. Більше того, офіційний Берлін має намір фінансово підтримати будівництво термінала для скрапленого природного газу на півночі країни. Про таке рішення, пишуть американські ЗМІ, повідомила особисто канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Журналісти видання Wall Street Journal стверджують - про готовність підтримати проект Меркель сказала на початку жовтня. На закритій зустрічі з депутатами Бундестагу. І йдеться, скоріш за все, про будівництво термінала для скрапленого природного газу в місті Штаде, поблизу Гамбурга. Саме там, кілька днів тому, в присутності німецьких чиновників та американських дипломатів - керівники проекту подали першу заявку на отримання державної допомоги. За попередніми підрахунками, вартість будівництва термінала в Штаде - 500 мільйонів євро. Як саме його підтримає німецький уряд - наддасть субсидії, кредити чи інвестиції - поки що невідомо. За даними видання, своє рішення Меркель назвала стратегічним кроком, який виправдає себе в довгостроковій перспективі. Втім, експерти припускають, що таким чином канцлер намагається не тільки диверсифікувати енергопостачання, а й пом'якшити позицію США й уникнути американських санкцій проти компаній, які братимуть участь у будівництві газопроводу "Північний Потік-2".
Цікаво, що минулого тижня купувати американський скраплений газ зголосилася й Польща. Варшава підписала контракти з двома компаніями на постачання палива. Термін - 20 років, обсяг - 2 мільйони тон на рік.
по теме
США та Росія ведуть переговори щодо припинення Договору про ліквідацію ракет
Сполучені Штати і далі вестимуть переговори з Росією щодо припинення Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Про це в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москви" заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон після зустрічі з російськими представниками
Німеччина закликає США та Росію зупинити "гонку озброєнь"
Німецький міністр закордонних справ Гайко Маас заявив - звернеться до НАТО, аби там вплинули на обидві сторони, щоб запобігти "новій гонці озброєнь"
Німецька прокуратура почала перевірку діяльності керівника Міноборони
Це ще не розслідування, але вже серйозна перевірка. Прокуратура Берліна взялася за міністра оборони Німеччини. Слідчі перевіряють чи не порушила Урсула фон дер Ляйєн законодавство, залучаючи до робити у відомстві сторонніх консультантів
Німецька прокуратура почала перевірку діяльності керівника Міноборони
Це ще не розслідування, але вже серйозна перевірка. Прокуратура Берліна взялася за міністра оборони Німеччини. Слідчі перевіряють чи не порушила Урсула фон дер Ляйєн законодавство, залучаючи до робити у відомстві сторонніх консультантів
У Баварії пройшли вибори до земельного парламенту
А в Баварії - землетрус. Політичний. Союзники Ангели Меркель - ХСС втратили абсолютну більшість у земельному парламенті. Чому і які наслідки ця політична поразка може мати для уряду Меркель?