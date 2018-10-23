Не "Потоком" єдиним. Німеччина диверсифікує джерела енергопостачання. І готова імпортувати скраплений природний газ зі США. Про це повідомляють американські ЗМІ, з посиланням на джерела в німецькому уряді. Про наміри офіційного Берліна - детальніше Тетяна Логунова.

Німеччина готова купувати газ у Сполучених Штатів. Більше того, офіційний Берлін має намір фінансово підтримати будівництво термінала для скрапленого природного газу на півночі країни. Про таке рішення, пишуть американські ЗМІ, повідомила особисто канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Журналісти видання Wall Street Journal стверджують - про готовність підтримати проект Меркель сказала на початку жовтня. На закритій зустрічі з депутатами Бундестагу. І йдеться, скоріш за все, про будівництво термінала для скрапленого природного газу в місті Штаде, поблизу Гамбурга. Саме там, кілька днів тому, в присутності німецьких чиновників та американських дипломатів - керівники проекту подали першу заявку на отримання державної допомоги. За попередніми підрахунками, вартість будівництва термінала в Штаде - 500 мільйонів євро. Як саме його підтримає німецький уряд - наддасть субсидії, кредити чи інвестиції - поки що невідомо. За даними видання, своє рішення Меркель назвала стратегічним кроком, який виправдає себе в довгостроковій перспективі. Втім, експерти припускають, що таким чином канцлер намагається не тільки диверсифікувати енергопостачання, а й пом'якшити позицію США й уникнути американських санкцій проти компаній, які братимуть участь у будівництві газопроводу "Північний Потік-2".

Цікаво, що минулого тижня купувати американський скраплений газ зголосилася й Польща. Варшава підписала контракти з двома компаніями на постачання палива. Термін - 20 років, обсяг - 2 мільйони тон на рік.