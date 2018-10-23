Не залежати від тарифних стрибків, заощаджувати на енергоносіях та ще й заробляти. У Харкові питання біоенергетики та енергоефективності обговорювали на Українсько-німецькому форумі. На Харківщині - одними з перших поставили сонячні панелі у віддалених селах. Більше розкажуть наші кореспонденти.

Прикордонне село Борисівка. Сонячні батареї тут встановили рік тому.

Тепер від енергії сонця тут живляться фельдшерсько-акушерський пункт, бібліотека, дитсадок та школа.

Фельдшер Ніна Петрівна показує скільки приладів працює у неї в кабінетах.

"У нас холодильник в этом кабинете работает, вот это весы напольные. Вакцина, тут гепатит. Вот еще перебоев в электроэнергии не было у нас".

Енергію сонячних батарей використовують і на шкільній кухні.

"Усе у нас живиться - і холодильники, і електроплити у нас, все тільки от батарей живиться. Хароша духовка, печем пирожки дітям", - розповідає Людмила Корабель, кухар.

Крім безперебійного електропостачання, громада відчула й матеріальну вигоду.

"Ці сонячні батареї дозволили нам зекономити майже 10 тисяч грн на рік. Дозволили нам практично повністю перестати платити за медичну амбулаторію, покриває витрати енергоносіїв по дитячому садку, і трошки йде на школу".

Така альтернативна енергетика - задоволення не з дешевих. Сонячні панелі обійшлися у більш ніж 200 тисяч гривень і окупляться через 10 років. Втім, громада за них не платила, знайшли спонсорів. У селах Харківського району працює шість таких установок. У якості експерименту встановили ще й два теплових насоси. А зекномлені гроші - є куди витратити.

"10-11 тисяч ми можемо зекономити. Для ФАПу, для амбулаторії це сума, на яку вони можуть розраховувати для придбання того ж необхідного переліку ліків для невідкладної допомоги", - заявив Максим Литвиненко, голова Харківської райради.

Сьогодні своїм досвідом із харків'янами ділилися німецькі партнери. Європейці кажуть: змогли практично повністю перейти на альтернативні види енергії. Та це довгий шлях.

"Нам было нужно 20 лет. Чтобы изменить законодательство, чтобы создать этот общественный консенсус. Конечно, ваша страна есть еще сложнее, потому что есть так много местных монополистов, которые, конечно, не так довольны либерализация рынка", - говорить Вольфганг Мессінгер, генеральний консул ФРН у м. Дніпро.

У Харківській області за останні 4 роки вдалося зменшити споживання газу приблизно на 25-30 відсотків.

"Це стосується як споживачів, так і енергомодернізації самих підприємств. Ми компенсуємо кредитні ставки для населення, ми також запроваджуємо підтримку ОСББ, ми використовуємо нові технології, досвід і кошти міжнародних наших партнерів, запроваджуємо їх у енергомодернізацію державних і бюджетних установ для того, щоб зменшувати фінансування і економити фінанси як бюджетні, так і, звичайно, кінцевого споживача", - заявляє Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Громади, які вже використовують енергію з альтернативних джерел, радо діляться досвідом. Бо шлях до енергонезалежності - нелегкий і нешвидкий. Але невідворотній.