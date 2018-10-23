На дорогах появятся островки безопасности [ Редактировать ]
По статистике каждый день в Украине из-за неправильно оборудованные наземные пешеходные переходы погибают около 10 человек. Островки безопасности должны уменьшить количество аварий на дорогах. Об этом пишет заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
"С 1 сентября при строительстве или реконструкции дорог такие островки безопасности должны обязательно проецироваться на нерегулируемых пешеходных переходах с четырьмя и более полосами движения. Это наземные переходы, на которых нет исправного светофора или регулировщика", - объясняет Парцхаладзе.
Минимальная ширина островка должна составлять не менее 2 метров. Минимальная длина - 8 м. Островки обустраиваются на разделительной полосе или благодаря сужению полос движения и изгиба оси.
"Центральные островки безопасности должны отличаться по типу покрытия, структурой или цветом. Они должны быть поднятыми над проезжей частью с возможностью беспрепятственного движения пешеходов и выделяться разметкой или иметь зигзагообразный вид с ограждением дорожного безбарьерного типа", - говорится в заметке заместителя Геннадия Зубко.
Если расположить островок безопасности на нерегулируемом переходе невозможно, необходимо предусматривать регулируемые переходы.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о ходе ремонтных работ на дорогах Украины.
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