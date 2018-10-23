На Дніпропетровщині людям загрожує стихійний скотомогильник [ Редактировать ]
А на Дніпропетровщині людям загрожує стихійний скотомогильник. Небезпечні мікроби, які потрапляють у ґрунт, можуть заразити воду. Якими можуть бути наслідки ймовірної еко-катастрофи - з'ясовувала Олена Мендалюк.
Ось на цьому стихійному звалищі - будівельне сміття, а серед нього рештки худоби - черепи та кістки. Довкола поля. А за кілометр - річка Саксагань та Кресівське водосховище. На цей скотомогильник ще влітку натрапили мисливці.
"Это источник заразы, инфекции. Очень много собак и лисиц, которые приходят сюда покушать падаль. Они понесут это все дальше в поля, могут заразить уязвимые виды",- говорить Андрій Абін, мисливець.
Екологи переконані, якщо із цим нічого не робити - біди не оминути. Неподалік - житлові будинки. Мікроби, які потрапляють у ґрунт з померлої худоби, можуть заразити воду.
"Мертвые животные выделяют много опасных органический очень токсических организмов - трупный яд. Эта проблема может уйти в почву, в грунтовые воды. Может проявится за 10, 15 и даже 50 километров по течению грунтовых вод", - говорить Василь Савосько, кандидат біологічних наук.
Місцеві чиновники про стокомогильник кажуть: нічого не знають. Мовляв - ніхто не скаржився. Але додають, самотужки прибрати рештки не зможуть.
"Необхідно підключити поліцію, необхідно підключати райдержадміністрацію, її комісію по надзвичайних ситуаціях. Бо це все кошти, це все транспорт. Але я так думаю, що ми спільними зусиллями ми вирішимо цю проблему", - говорить Ірина Ганець, селищний голова Надеждівки.
Доки знайдуть гроші на ліквідацію звалища, кістки позбирали та скинули в яму. Усе засипали вапном, аби знезаразити.
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