В столичном метро обрушился эскалатор, мужчина лишился ноги (фото, видео) [ Редактировать ]
В Риме на станции метро Repubblica обрушился эскалатор, в результате чего пострадали около 30 человек.
Об этом сообщает издание La Repubblica.
В момент аварии на эскалаторе находились болельщики российского футбольного клуба "ЦСКА", которые прибыли в Италию на матч своей команды с римской "Ромой".
🛑 По данным службы гражданской защиты Италии, в римской подземке пострадали до 30 болельщиков @pfc_cska. Оказываем максимально возможную помощь! pic.twitter.com/02WDzXdnfk— RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) 23 октября 2018 г.
Фанаты "ЦСКА" прыгали на эскалаторе, в этот момент эскалатор ускорился и людей выбросило на бетонный пол. В результате инцидента пострадали около 20 человек, один из них лишился ноги.
Накануне в Риме затопило несколько станций метро.
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