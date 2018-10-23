В Риме на станции метро Repubblica обрушился эскалатор, в результате чего пострадали около 30 человек.

Об этом сообщает издание La Repubblica.

В момент аварии на эскалаторе находились болельщики российского футбольного клуба "ЦСКА", которые прибыли в Италию на матч своей команды с римской "Ромой".

🛑 По данным службы гражданской защиты Италии, в римской подземке пострадали до 30 болельщиков @pfc_cska. Оказываем максимально возможную помощь! pic.twitter.com/02WDzXdnfk — RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) 23 октября 2018 г.

Фанаты "ЦСКА" прыгали на эскалаторе, в этот момент эскалатор ускорился и людей выбросило на бетонный пол. В результате инцидента пострадали около 20 человек, один из них лишился ноги.

Накануне в Риме затопило несколько станций метро.