В Москве экстренно госпитализировали популярную украинскую певицу Светлану Лободу.

Как пишет "Стархит", артистку доставили в больницу с сильными болями в животе.

По информации источника, 36-летняя Лобода находится в состоянии средней тяжести. Сейчас она проходит обследование, после которого врачи смогут принять решение об операции.

До этого Лобода впервые показалась с мужем.