Светлана Лобода экстренно госпитализирована - СМИ [ Редактировать ]
Светлана Лобода
В Москве экстренно госпитализировали популярную украинскую певицу Светлану Лободу.
Как пишет "Стархит", артистку доставили в больницу с сильными болями в животе.
По информации источника, 36-летняя Лобода находится в состоянии средней тяжести. Сейчас она проходит обследование, после которого врачи смогут принять решение об операции.
До этого Лобода впервые показалась с мужем.
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