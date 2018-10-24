Facebook изменит свой Messenger [ Редактировать ]
Facebook изменит интерфейс своего приложения для обмена мгновенными сообщениями Messenger.
Отныне в Messenger будет всего лишь три вкладки вместо девяти - "Сообщения" (чаты), "Люди" (показывает истории и пользователей, которые находятся онлайн) и "Группы" (включает игры и бизнес-чаты), передает CNBC.
Кроме того, ожидается скорое появление "темного режима" - функции, превращающей цвет фона приложения в черный.
"Это новый фундамент, который даст нам возможность создавать более быстрые, улучшенные, мощные функции", – прокомментировал вице-президент Facebook Messenger Стэн Чудновский.
Ранее хакеры взломали более 29 миллионов аккаунтов в Facebook.
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