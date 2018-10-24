Девушке парализовало пальцы из-за смартфона [ Редактировать ]
Девушка китайского из города Чанша так долго разговаривала по мобильному телефону, что у нее отказали пальцы руки.
Пострадавшая несколько дней практически не выпускала смартфон из рук, рассказывает местное издание shanghai.ist.
Вскоре у нее заболела кисть правой руки, затем она не смогла разогнуть пальцы, которые оставались скрюченными - как будто она все еще продолжала держать аппарат.
Лиши после вмешательства медиков рука девушки пришла в норму.
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