Девушка китайского из города Чанша так долго разговаривала по мобильному телефону, что у нее отказали пальцы руки.

Пострадавшая несколько дней практически не выпускала смартфон из рук, рассказывает местное издание shanghai.ist.

Вскоре у нее заболела кисть правой руки, затем она не смогла разогнуть пальцы, которые оставались скрюченными - как будто она все еще продолжала держать аппарат.

Лиши после вмешательства медиков рука девушки пришла в норму.

Ранее в США сотрудники салона красоты шокировали маникюром, который напугал женщин.