Аграрии сегодня имеют мощную господдержку и хотят везти бесплатно – Анатолий Гиршфельд [ Редактировать ]
Депутат Верховной Рады Украины, член комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Анатолий Гиршфельд (депутатская группа "Воля народа") заявляет, что стоимость перевозки железнодорожным транспортом должно быть экономически справедливой и учитывать индексацию цен товаров, потребляемых отраслью. Тарифная политика должна устраивать не только аграрный сектор, но и "Укрзализныцю".
Об этом говорится на официальном веб-сайте ПАО "Укрзализныця", передают "Українські новини".
"Я понимаю, что аграрии сегодня имеют мощную государственную поддержку и хотят везти бесплатно, но так не бывает. "Укрзализныця" должна закупать все необходимое на рынке, где постоянно растет цена на металл, электроэнергию, горючее", - отметил народный депутат.
По мнению Гиршфельда, если не обеспечить мероприятия по обновлению тягового подвижного состава компании, то перевозки железнодорожным транспортом ждет коллапс, от которого не спасут любые меры, в том числе частная тяга.
"Нужно посчитать, сколько необходимо денег на 5 лет, и ввести тяговую составляющую, которая позволит не просто ремонтировать старую технику, а обновлять подвижной состав. Ремонтировать локомотив 40-летней давности затратно и неэффективно. Минимальный объем финансирования, чтобы в течение 5 лет закупить 200 тепловозов и 300 электровозов, которые крайне нужны железной дороге, чтобы решить проблему, - составляет 3 млрд долларов. К тому же нужно время для заключения контрактов и изготовления локомотивов. Поэтому правительство должно взять этот вопрос под свой контроль", - резюмировал Гиршфельд.
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