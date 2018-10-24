Под Киевом сгорели дети [ Редактировать ]
В ночь на 24 октября в селе Сотниковка Киевской области во время пожара в доме погибли люди.
"В результате пожара погибли три человека (из них два ребенка 2014 и 2016 года рождения)", - сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар охватил площадь 35 квадратных метров, его тушили 10 спасателей с двумя единицами техники.
До этого под Киевом во время пожара погиб трехлетний ребенок из-за пьяной матери.
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