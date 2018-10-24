В ночь на 24 октября в селе Сотниковка Киевской области во время пожара в доме погибли люди.

"В результате пожара погибли три человека (из них два ребенка 2014 и 2016 года рождения)", - сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар охватил площадь 35 квадратных метров, его тушили 10 спасателей с двумя ​​единицами техники.

До этого под Киевом во время пожара погиб трехлетний ребенок из-за пьяной матери.